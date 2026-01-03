Haberler Yaşam Haberleri Komşusunu sırtından vurdu


Gaziantep’te gündüz tartıştığı komşusu tarafından gece sırtından vurulan 24 yaşındaki Mert Aksoy hayatını kaybetti.


Şehitkamil ilçesinin 8 Şubat Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mert Aksoy ile üst kat komşusu Ahmet G. bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmadan saatler sonra akşam saatlerinde Mert Aksoy evinden çıktığı sırada üst kat komşusu Ahmet G. tarafından sırtından tabancayla vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aksoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mert Aksoy

Bir çocuk babası Mert Aksoy'un cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayın ardından kaçan cinayet zanlısı Ahmet G. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


