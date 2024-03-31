Komşusunu sokakta vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olay, Gümbet Cevat Şakir Mahallesi 1525 Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Bayram Şimşek (81) ile ev satışı nedeniyle husumetli olduğu komşusu A.B. (49) arasında kavga başladı. Bıçak ve silahın kullanıldığı olayda, Bayram Şimşek komşusu tarafından tüfekle vuruldu. Vücuduna 4 el ateş edildiği belirlenen Şimşek'in olay yerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı A.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.