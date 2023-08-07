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Giriş Tarihi: 7.8.2023

Komşuya ‘Sefil, leş yaşamaya alışmışsın’ notu davalık etti

ARZU KAYA ARZU KAYA
Komşuya ‘Sefil, leş yaşamaya alışmışsın’ notu davalık etti
İstanbul Üsküdar'da yaşayan Osman Y. (61), kapısına tehdit ve hakaret dolu ifadelerle not bırakan komşusu Atilla Ş. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. 21 Nisan'da yaşanan olayda Atilla Ş., kapısının önündeki su sebili, mangal, paspas gibi eşyalarını kaldırıp seramiklerini çaldığını öne sürdüğü Osman Y'nin kapısına, "Sefil, leş yaşamaya alışmışsınız. Çöplüğe çevirdiğin çatı katını fare basmış. Kapımın önüne koyduğum bir şeye bir daha asla dokunmaya kalkma. Sınırları zorlama" yazılı bir not bıraktı. Osman Y., notu aldığı gibi soluğu savcılıkta aldı. Atilla Ş. ifadesinde, "Kapımın önündeki seramikler kayboldu. Daha önce malımı izinsiz aldığı için yine kendisinin yaptığını düşündüm. Ve bu notu yazdım" dedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, komşusunun kapısına not yazıp asan Atilla Ş.'nin "kişilerin huzur ve sükûnunu bozma" suçunu işlediği belirtildi.

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Komşuya ‘Sefil, leş yaşamaya alışmışsın’ notu davalık etti
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