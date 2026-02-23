Haberler Yaşam Haberleri Kömür fabrikasında çıkan yangın 3 işyerini kül etti
Giriş Tarihi: 23.02.2026

Kömür fabrikasında çıkan yangın 3 işyerini kül etti

Kömür fabrikasında çıkan yangın 3 işyerini kül etti
  • ABONE OL
İstanbul Eyüpsultan'da kömür fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişiğindeki 2 iş yerine daha sıçradı. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Kömür fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler önce bitişikteki çöp kovası üretim fabrikasına, ardından çöp arabaları tamir ve bakım servisi olarak kullanılan iş yerine sıçradı. İtfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Uzun süren çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kömür fabrikasında çıkan yangın 3 işyerini kül etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz