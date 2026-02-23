Kömür fabrikasında çıkan yangın 3 işyerini kül etti

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

İstanbul Eyüpsultan'da kömür fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişiğindeki 2 iş yerine daha sıçradı. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Kömür fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler önce bitişikteki çöp kovası üretim fabrikasına, ardından çöp arabaları tamir ve bakım servisi olarak kullanılan iş yerine sıçradı. İtfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Uzun süren çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü.