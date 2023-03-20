Haberler Yaşam Haberleri Kömür madeninde göçük oldu: 7 yaralı
Giriş Tarihi: 20.3.2023 11:18 Son Güncelleme: 20.3.2023 11:35

Kömür madeninde göçük oldu: 7 yaralı

Mengen ilçesine bağlı Gökçesu Beldesinde faaliyet gösteren maden ocağında göçük meydana geldi. 7 maden işçisi göçük altında kaldı.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Kömür madeninde göçük oldu: 7 yaralı

Bolu'da bir maden ocağında sabah saatlerinde göçük meydana geldi. Yer altı ocağı tavan destek direklerinden birisinin kırılması sonucu meydana gelen kısmi göçük altında kalan yedi işçi mesai arkadaşlarının müdahalesi sonrası 45 dakika içerisinde kurtarıldı.

Bolu'dan 3, Mengen ve Gökçesu Beldesinden de birer adet ambulans bölgeye sevk edildi. Hafif yaralı olan 3 maden işçisi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde tedavi alınırken, sadece gaz ve kömür tozundan solunum zorluğu çeken 4 işçi olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi.

İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu ve göçükle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu ve göçükle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilirken, göçük altında kalan işçilerin İsmail Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Turgay Kayabaş, Ramazan Aydemir, Murat Sarı, Yıldıray Hamarat ve Olcay Kaya olduğu öğrenildi.

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Kömür madeninde göçük oldu: 7 yaralı
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