Kömür yüklü Türk gemisine saldırı 1 ölü, 3 yaralı

Karadeniz'de ticari gemilere yönelik güvenlik tehdidi yeni bir boyuta ulaştı. Rusya'nın Taman Limanı'ndan yüklediği kömürü Trabzon'a getirmek üzere sefer yapan İstanbul liman kütüğüne kayıtlı, Türk bayraklı "Mv Reyhan Sarı" isimli kuru yük gemisi, Novorossiyk açıklarında insansız hava aracı (İHA) / dron saldırısının hedefi oldu. İddiaya göre saldırı, Karadeniz'de Samsun açıklarında uluslararası sularda meydana geldi. Saldırı sırasında gemide büyük panik yaşanırken, makine dairesinde görev yapan bir Türk personel hayatını kaybetti. Yaralanan 3 mürettebat ise ilk müdahalelerinin ardından bölgedeki en yakın sağlık kuruluşlarına sevk edilerek tedavi altına alındı.

9543342 IMO numaralı gemide saldırı nedeniyle maddi hasar oluşurken, geminin seyir kabiliyetini koruduğu öğrenildi. Olayın ardından gemide güvenlik tedbirleri artırılırken, bölgede arama-kurtarma ve teknik inceleme çalışmaları başlatıldı. Yetkili makamlardan saldırının ayrıntıları, sorumluları ve yaralı personelin sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama bekleniyor.