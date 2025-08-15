Kömürlük 600 yıllık dergâh çıktı

Nevşehir'in Ürgüp'e bağlı Taşkınpaşa köyünde yıllardır kömürlük olarak kullanılan bir yapının, 600 yıllık tarihi bir geçmişe sahip olduğu ortaya çıktı. Yapılan ilk değerlendirmelere göre yapının, köyün kurucusu Taşkın Paşa tarafından ibadet amacıyla inşa ettirildiği düşünülüyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen- Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyelerinin incelemelerde bulunduğu yapıya, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin de eşlik etti. Yapının sahibi 63 yaşındaki Mehmet Esen, yapının ailesine ait olduğunu belirterek, "Taşkın Paşa'nın altıncı kuşaktan torunuyuz. Babam zamanında buraya turistler gelir, fakat eve alınmazlardı. Burada bir cami olduğu söylenirdi" ifadelerini kullandı.

SANAT TARİHÇİLERİ İNCELEDİ

Doç. Dr. Savaş Maraşlı "Mekânda yer alan kandillikler, nişler ve ocaklar, buranın bir şeyhe ait yaşam alanı olduğunu işaret ediyor. Misafirlerin ağırlandığı, yemeklerin yapıldığı, dervişlerin ya da yolcuların doyurulduğu bir yapı olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

SIRRI ÇÖZÜLÜYOR

Doç. Dr. Alper Altın ise "Şu anda bu yerin tam olarak ne için kullanıldığını kesin olarak bilmiyoruz. Çalışmalarımız ilerledikçe buranın fonksiyonu ve tarihi değeri daha da netleşecek" şeklinde konuştu.