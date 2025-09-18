Kömürlükten çıkan 600 yıllık dergah restore edilip ziyarete açılacak

Nevşehir Valisi Ali Fidan, yapıda incelemelerde bulunarak, "Taşkınpaşa köyümüz, Selçuklu ve Selçuklu sonrası döneme ait pek çok esere ev sahipliği yapıyor. Buradaki cami, medrese, zaviye ve kömürlükten çıkan bu dergâh yaklaşık 600 yıllık geçmişe sahip. Bu eserlerin korunması, restore edilerek ziyarete açılması hem köyümüz hem de bölgemiz için büyük önem taşıyor" dedi.

Yapının cephe süslemeleri ve mimari detaylarının Eretna dönemi özellikleri taşıdığı, mihrap nişinin bulunması nedeniyle mescit olarak da kullanılmış olabileceği belirtiliyor. Temizlik çalışmaları sırasında ortaya çıkan kitabeler ve iç düzenleme ise bölge tarihine dair yeni ipuçları sunuyor. Bu gelişmeyle birlikte Kapadokya'nın yalnızca doğal güzellikleriyle değil, tasavvuf kültürü ve beylikler dönemi mimarisiyle de zengin bir geçmişe sahip olduğu bir kez daha ortaya kondu.