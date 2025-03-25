Konak Belediyesi’nde grev kapıda

İzmir'de maaş krizi ve Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin tıkanması, belediye işçilerini harekete geçirdi. Konak Belediyesi'ne bağlı MERBEL şirketinde çalışan bin 580 işçi, eksik yatan maaşlar ve bir türlü sonuçlanmayan toplu iş sözleşmesi nedeniyle isyan bayrağını çekti.

26 MART ÇARŞAMBA GÜNÜ

Taraflara arasında geçtiğimiz günlerde yapılan son görüşmeden de sonuç çıkmayınca belediye şirketi Merbel'de örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası 26 Mart Çarşamba günü saat 13.00'da Basmane meydanındaki belediye binasına grev ilanı asacaklarını duyurdu.

SENDİKA BİLGİLENDİRME MESAJI ATTI

Sendika üyesi olduğu işçilere SMS mesajı atarak son durum hakkında bilgi verdi. Sendika tarafından işçilere atılan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Aralık ayından bugüne süren toplu sözleşmenin ilk 60 günü anlaşmazlık ile sonuçlanıp arabulucu sürecine geçilmiştir. Arabulucu sürecinin de olumsuzlukla sonuçlanmasıyla toplu sözleşmemizin grev ilanı ve uygulama süreci olan son 60 gün başlamıştır. Geçen hafta yapılan görüşmede masada hala gerçeklikten uzak tavırlara devam eden SODEM-SEN ve Belediye yönetiminin tutumuna karşı, şube yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda genel merkezimiz ile görüşüp 26 Mart Çarşamba saat 13.00'te Konak Belediyesi Basmane binasına grev ilan kararımızı asıyoruz." İfadelerine yer verildi. Sendika tüm üyeleri belirtilen gün ve saatte belediye binası önünde toplanmaya davet etti.

40 GÜNÜ AŞKIN SÜREDİR MAAŞ ALAMIYORLAR

Öte yandan, benzer bir maaş krizinin yaşandığı Buca Belediyesi'nde iş bırakmaya hazırlanan işçiler, eylemlerini ileri bir tarihe erteledi. 40 günü aşkın süredir maaşlarını alamayan işçiler, Genel-İş 5 No'lu Şube'nin çağrısıyla 25 Mart Salı günü iş bırakacaklarını duyurmuştu. Ancak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ülke genelinde yaşanan gelişmeler nedeniyle eylemin ertelendiği açıklandı. Belediye yönetiminin maaşları yatırmaması durumunda önümüzdeki günlerde ertelenen eylemlerin tekrar gündeme gelebileceği belirtildi.