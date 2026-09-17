Konak Belediyesinde memurlar ödenmeyen sosyal denge tazminatları için eylem yaptı

Konak Belediyesinde örgütlü Tüm Bel Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz ise işverenle imzalanan toplu sözleşme uyarınca memurlara her ay maaşları ile birlikte ödenmesi taahhüt edilen sosyal denge tazminatlarının ödenmediğini söyledi. İşverene bir an önce memur alacaklarını öde çağrısı yapan Filiz aksi takdirde eylemlerin dozunun giderek artacağına dikkat çekti. Belediye yönetiminin basın açıklaması öncesi ses sistemi için elektrik kullanmalarına izin vermediğini belirten Filiz, "Demokratik taleplerimizi aktarmamıza izin vermeyen yönetimin haklarımızı vereceğini hiç sanmıyoruz" diye konuştu. Eyleme Bağımsız Yerel Hak-Sen de destek verdi.

Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube'de örgütlü emekçiler, Konak Belediyesi'nde çalışan memurların TİS'ten kaynaklanan geriye dönük alacakları ve ödenmeyen sosyal denge tazminatları için belediye önünde basın açıklaması yaptı.

ÖDEME TAKVİMİ SUNULMADI

Açıklamayı Tüm Bel-Sen 2 No'lu Şube Yürütme Kurulu Üyesi Aynur Özkaya okudu. Özkaya, aylardır belediye yönetimiyle görüşmeler yaptıklarını ancak somut ve bağlayıcı bir ödeme takvimi sunulmadığını söyledi.

"SOMUT BİR ÖDEME TARİHİ İSTEDİK"

Emekçilerin taleplerinin başından beri açık olduğunu belirten Özkaya, aylardır süren görüşmelerde farklı tarihler verilerek bekletildiklerini ileri sürdü. Özkaya; "Belediye yönetiminden somut bir ödeme tarihi istedik. Kabul edilebilir bir ödeme takvimi istedik. Güvenilir ve bağlayıcı bir plan istedik. Ancak hep aynı cevaplarla karşılaştık. İller Bankası'ndan para gelmedi denildi. Mali durumumuz kötü denildi. Diyalog kapısını daima açık tuttuk ama her defasında önümüze yeni bir tarih konuldu. Önümüzdeki hafta denildi, ay sonu denildi, gelecek ayın ilk haftası denildi, meclis sonrası denildi. Bekledik. Müzakere ettik. Sonuç. Yaptığımız tüm girişimler sonuçsuz kaldı." ifadelerini kullandı.

ARTIK BEKLEMEYECEĞİZ

Kendilerine hep ucu açık sözler söylendiğini belirten Özkaya; "Hep belirsizlik. Şimdi de bizlere kasım ayını bekleyin deniyor. Artık biz beklemeyeceğiz. Artık bizi oyalamayın. Bize bütçe yok diyenler bilsin ki emekçinin de evinde, mutfağında huzur yok, sabır yok."

İŞÇİLER DE MAĞDUR

Belediyede çalışan işçilerin de maaşlarını alamadığını söyleyen Özkaya, emekçilerin yaşadığı ekonomik sorunların ortak hale geldiğini ifade etti.

BU DA KABUL EDİLEMEZ

Açıklamasına; "Biliyoruz ki işçi arkadaşlarımız da maaşlarını alamadı." Diyerek devam eden Özkaya; "Bu da kabul edilemez. Biz bu belediyede birlikte üretiyoruz ve maalesef birlikte tükeniyoruz. Bir emekçinin aldığı maaş günlerce, haftalarca, aylarca bekletilecek bir ödeme değildir. Emekçi daha ne kadar bekleyecek, kirasını, faturasını ne zaman ödeyecek? Bankaya olan borcunu ne zaman kapatacak? Faiz ödemekten ne zaman kurtulacak?" ifadelerini kullandı.

TİS ALACAKLARI BİR LÜTUF DEĞİLDİR

TİS alacaklarının bir lütuf olmadığını vurgulayan Özkaya, kazanılmış hakların ertelenmesine tepki gösterdi. Özkaya; "Kazanılmış hakların sürekli ertelenmesi, belirsiz tarihlere bırakılması kabul edilemez. Belediyelerin yaşadığı mali sıkıntıların farkındayız. Ekonomik sorunları görmezden gelmiyoruz. Kesintileri de biliyoruz. Bizler bu ekonomik tablonun faturasının bizlere kesilmesini kabul etmiyoruz. Krizi yaratan emekçi değil. Borçlanan emekçi değil. Kaynakları yöneten emekçi değil. Faturayı ödeyecek olan da biz olmayacağız. Biz buna itiraz ediyoruz." Diye konuştu.

ARTIK YORULDUK

Belirsizliğin çalışma barışını da tehdit ettiğini söyleyen Özkaya, "Her ay maaşlar tam mı yatacak, TİS alacaklarımız ne zaman ödenecek belirsizliğinden artık yorulduk. Bir emekçi kirasını, faturasını, kredisini, sağlık giderlerini, çocuğunun okul masrafını karşılayamıyorsa orada artık ciddi bir sorun vardır."

"21 EYLÜL'DEN İTİBAREN MÜCADELEYİ BÜYÜTECEĞİZ"

Özkaya, sendika olarak bugüne kadar müzakere ve diyaloğu esas aldıklarını ancak bundan sonraki süreçte eylemliliği artıracaklarını söyledi. Masada çözüm yoksa emekçilerin kendi gücünü ortaya koyacağını belirten Özkaya, 21 Eylül'den itibaren mücadeleyi büyüteceklerini söyledi.

"ELEKTRİK ÇEKMEMİZE İZİN VERMEDİLER"

Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz de eylem sırasında yaptığı açıklamada, demokratik taleplerini kamuoyuna duyurmak için kullandıkları ses sistemine belediyeden elektrik çekmek istediklerini ancak buna izin verilmediğini söyledi. Demokratik talepleri aktarmalarına izini vermeyen yönetimin emekçinin hakkını vereceğini hiç sanmadıklarını belirten Filiz; belediye yönetiminden ödeme takvimi beklediklerini söyledi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör