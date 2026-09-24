Konak Belediyesi’nde memurlardan Başkan Mutlu’ya ‘kırmızı kart’

Konak Belediyesi'nde çalışan memurların Toplu İş Sözleşmesi'nden (TİS) kaynaklanan geriye dönük alacakları ve ödenmeyen TİS haklarıyla ilgili eylemler devam ediyor. Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube, belediye yönetiminin daha önce verdiği ödeme sözünü yerine getirmediğini belirterek bir kez daha belediye önünde toplandı.

VERİLEN SÖZLER TUTULMADI

Eylemde sendika adına açıklama yapan Şube Yürütme Kurulu Üyesi Aynur Özkaya, Ocak 2026'dan bu yana biriken geriye dönük alacakların yanı sıra ödenmeyen TİS haklarının bulunduğunu söyledi. Özkaya, Belediye yönetimiyle yapılan görüşmelerde kendilerine çeşitli tarihler verilmesine rağmen ödemelerin gerçekleştirilmediğini belirtti

Özkaya, ilk görüşmelerde maaşlarda kesinti yaşanmayacağının kendilerine bildirildiğini ancak ağustos ayında maaşların eksik yatırıldığını ve arazi tazminatlarının ödenmediğini belirterek, "Sonraki görüşmede, eylül ayının ilk haftasında eksik kalan kısmın yatırılacağı söylendi. Fakat bu söz de yerine getirilmedi" dedi.

YAKIN TARİHLİ ÖDEME PLANI TALEP ETTİK

Sendika olarak önceliklerinin diyalog ve müzakere yoluyla çözüm olduğunu ifade ettiklerini aktaran Özkaya, belediye yönetiminden somut, uygulanabilir ve güvenilir bir ödeme takvimi talep ettiklerini söyledi. Ancak eylül ayı maaşlarının da eksik yatırıldığını belirten Özkaya, bunun üzerine yazılı ve yakın tarihli bir ödeme planı istediklerini dile getirdi.

"16 EYLÜL'DE PLAN VERİLECEKTİ"

Özkaya, kendilerine 16 Eylül tarihinde somut ve yazılı bir ödeme planı sunulacağının söylendiğini ancak bu sözün de yerine getirilmediğini belirtti. Özkaya, "16 Eylül günü tarafımıza somut ve yazılı bir ödeme planı verileceği söylendi. Ancak bu söz de tutulmadı. Bu kez de kasım ayı işaret edildi" ifadelerini kullandı.

BİR ARADAYIZ

Birlik beraberlik çağrısı yapan Özkaya; "Bizler yan yana durdukça, omuz omuza verdikçe ne haklarımızı gasp edebilirler ne de sesimizi kısabilirler. Tekrar söylüyoruz: Ayrışmıyoruz! Eksilmiyoruz! Bir aradayız! Buradayız!" diye konuştu.

BAŞKAN MUTLU'YA KIRMIZI KART!

Belediyenin mali durumunun faturasının emekçilere çıkarıldığını savunan Özkaya, "Bu belediyede artık emeğin değeri yok sayılıyor! Bütçe kısıtlaması adı altında fatura sürekli emekçiye kesiliyor. Mali krizi bekledik. İller Bankası'nı bekledik. 'Önümüzdeki hafta hallederiz' sözlerini bekledik. Müzakere dedik. İyi niyet dedik. Ama artık Konak Belediyesi Yönetimi açısından uzatma dakikaları resmen bitmiştir! Emekçiyi belirsizliğe mahkûm edenlere, bizi borç ve faiz yükünün altında bırakanlara karşı kırmızı kart gösterme zamanı! Bizi her hafta yeni bahanelerle, ucu açık vaatlerle oyalayanlara? Kırmızı kart!" dedi. Özkaya verilen sözler tutulana, alacaklar yatana kadar eylemlere devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör