Konak’ta eylemler bitmiyor…Geçen hafta memurlar şimdi de işçiler eylemde

CHP'li Konak Belediyesi'nde memurlar eksik yatan maaşlar için oturma eylemi başlattılar. Sendika adına açıklama yapan Şube Başkanı Savaş Aras, toplu sözleşmeden doğan geriye dönük farklarla gıda kartlarının halen daha yatmadığını hatırlattı ardından da: " Bizler alın terinden ve emeğinden başka geçim kaynağı olmayan işçileriz ve o alın teri kurumadan da ücretlerimizi istiyoruz" diye konuştu. Belediye yönetimini işçi maaşları konusunda daha duyarlı olmaya davet eden Aras, maaşlardaki gecikmenin devam etmesi halinde eylemlerin giderek artacağının sinyalini verdi.

BİZ KENTİN MERKEZİYİZ"

DİSK/Genel-İş İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Savaş Aras yaptığı basın açıklamasında "Kentimizi güzelleştiren Park bahçe işçileriyiz, hayvan dostlarımıza bakan veterinerlik işçileriyiz, yolunu yapan asfalt atan fen işleri şantiye işçileriyiz, idari binalarında Konak halkına en iyi hizmeti verebilmek için canını dişine takan büro işçileriyiz. Bir çoğumuzun yanından geçerken dahi burnunu kapattığı , kokusuna dayanamadığı ancak o koku ve risklerine her gün katlanarak ilçemizi temiz tutmak için olağan üstü özveriyle çalışan temizlik işçileriyiz. Kısacası 2 milyon İzmir' linin giriş yaptığı 24 saat çöp toplandığı kentin merkeziyiz" dedi.

ALIN TERİ KURUMADAN"

Gösterdikleri hassasiyetin karşılığında belediye işvereninin de aynı sorumluluğu yerine getirmesini beklediklerini söyleyen Aras, "Bizler alın terinden ve emeğinden başka geçim kaynağı olmayan işçileriz ve o alın teri kurumadan da ücretlerimizi istiyoruz" diye konuştu.

"SORUNLARLA MÜCADELE EDİYORUZ"

İşyerlerinde ciddi sorunlar yaşadıklarını aktaran Aras, "Temizlik İşleri Müdürlüğü çöp kamyonu eksikliği, alet edevat yetersizliği, az tehlikeli, çok tehlikeli işlerde çalışan arkadaşlarımızın iş sağlığı ve güvenliği koşulları gereği, maaşlardan kesilen icra, nafaka gibi can alıcı konularını uygulamayıp 3 aydır arkadaşlarımızın ve sorumlu hissettikleri insanların mağdur olması, maaşlarımızın eksik yatması, aylık aldığımız gıda kartlarının 2 aydır yatırılmaması Haziran ayında ödeme sözü verilen Toplu İş Sözleşmesi geriye dönük farklarının ödenmemesi gibi sorunlarla mücadele ediyoruz" dedi.

"HAKSIZ KAZANÇ BEKLEMİYORUZ"

"Çok açık. Her hizmetin bir karşılığı vardır. Belediyeye İlçeme, kentime hizmet ediyorsan ki ediyorum, sadece hakkımı istiyorum" diyen Aras, sözlerini şöyle sürdürdü: "Maaşımı, sosyal haklarımı zamanında istiyorum. Kimseden haksız bir kazanç beklemiyorum. Çalışıp, üretip, emek sarf edip çocuklarımın yüzüne bakabilmeyi istiyorum. Aylık kazancından başka hiçbir gelir kaynağı olmayan Konak Belediyesi Merbel işçisi ne istiyor biliyor musunuz? Emek en yüce değerdir diyenlere alın teri kurumadan hakkını istiyor, insanca yaşayabileceği bir hayat istiyor, eşine çocuğuna hatta mahalledeki komşusuna boynu aşağı eğilmesin istiyor, en kısa sürede bu çağrılara cevap verilmesini ve bu sorunların çözülmesini istiyor. Aksi takdirde somut bir çağrı ya da açıklama olmadığı andan itibaren Merbel işçisi hakkını aramaktan bir adım dahi geri durmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"SOMUT BİR ADIMLA GELİNMEZSE…"

İş yerlerinde iş barışı olmadığını söyleyen Aras, "Yaşadığımız sıkıntılar ortada. Bizler hizmet üretiyorsak Konak ilçe sınırlarında belediye bürokratları, belediye başkanı rahat geziyorsa Merbel işçisi sayesindedir. Bize somut bir adımla gelin. İşçi çaresiz. Biz sendika olarak buradayız. Somut bir adımla gelinmediği sürece önümüzdeki sürede yapacağımız eylemlerden Konak işçisi sorumlu değildir" diyerek açıklamasını tamamladı.

Basın açıklamasının ardından sendika temsilciler Konak Belediyesi önünde oturma eylemine başladı.