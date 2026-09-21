Konak’ta memurlar isyanda! "Haklarımızı alana dek vazgeçmeyeceğiz"

İzmir'de memurlar yine ayaklandı. 2 aydır sosyal denge tazminatları ile toplu sözleşmeden kaynaklı geriye dönük alacaklarını alamayan Konak Belediyesinde çalışan memurlar meydanlara indi.

TALEPLERİMİZE CİDDİYETSİZCE YAKLAŞILIYOR

Belediyede örgülü Tüm Bel İzmir 2 Nolu Şube yönetimi dün öğle saatlerinde Basmane Meydanındaki belediye hizmet binası önünde basın açıklaması yaptı. Sendika haftalardır sürdürdükleri müzakerelere bundan sonra da kararlılıkla devam edeceklerini açıkladı. Konak Belediyesinde yaşanan sorunların birkaç aylık bir mesel olmadığına dikkat çeken sendika; "Mevcut yönetimin göreve geldiği günden bu yana birikerek devam eden sistematik bir süreçtir. Bu tablonun türlü sebepleri olabilir; ancak bunun sorumlusu kesinlikle emekçiler değildir. Asıl sorun, bizler bu ağır ekonomik koşullar altında yaşam mücadelesi verirken, taleplerimize ciddiyetsizce yaklaşılmasıdır. Yıllardır bu kuruma emek veren bizlerin sorunlarını dile getirmesine dahi tahammül gösterilememektedir. Demokratik ve meşru haklarımızı savunmamızın önüne geçilmek istenmektedir. İlk basın açıklamamızda yaşananlar bunun açık bir kanıtıdır." ifadelerine yer verildi.

KONAK TARİHİNDE İLK

Konak tarihinde ilk kez eylem alanındaki araçların bilinçli olarak çekilmediğini, yıllardır bu kuruma hizmet eden çalışanların söz söylemesinin engellenmeye çalışıldığını belirten sendika; "Hatta elektriğimiz dahi kesilerek sesimizi duyurmamızın önüne geçilmek istenmiştir. Geçtiğimiz hafta sonu Sayın Başkan, katıldığı etkinlikte "80'ler, 90'lar ruhunu yansıtacak kostümünüzü giyin" çağrısında bulunmuştu. Bizler de idaremize tam olarak o meşhur ruhu, sendikal mücadelenin doğduğu ve güçlendiği o dirayetli ruhu hatırlatmak istiyoruz. Mücadele yeleklerimizi giydik, kurumumuzun önündeyiz. Sorunlarımız çözülene kadar sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz." dedi.

SORUNLARIMIZ DA MÜCADELEMİZ DE ORTAK

Belediyede görev yapan memurların geçim sıkıntısı çektiğini belirten sendika; "Derdimiz net: Geçinemiyoruz! İsteğimiz net: Çözüm istiyoruz! Beklentimiz net: Huzurla çalışmak istiyoruz! Amacımız net: Hakkımızı istiyoruz! Yöneticilerimiz sürekli bahanelerin arkasına sığınmakta; fakat bu bahanelere karşı göstermeleri gereken tepkiyi, sorunun kaynağına değil biz kamu emekçilerine yöneltmektedir. Buradan kendilerine seçim döneminde kurdukları vaat cümlelerini bir kez daha hatırlatıyoruz: Bu sözler yalnızca seçim dönemine ait boş vaatler midir, yoksa arkasında durulacak mıdır? Sorunlarımız da mücadelemiz de ortaktır. Bugün burada tüm sendikaların emekçileriyle yan yana, omuz omuza duruyoruz. Birleşe birleşe kazanacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz!" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör