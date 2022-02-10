Konfetili kutlama sonu oluyordu, 45 gün sonra uyandı

Artvin'in Çayağzı mahallesinde 12 Aralık 2021 tarihinde bir kafede konfetili kutlama nedeniyle yangın çıktı. Çıkan yangından 12 kişi yaralandı. Yaralılardan 4 kişi Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ambulans ile Erzurum'a getirilen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Eda Güngör, 45 gün boyunca yoğun bakım servisinde tedavi gördü. 2 kez kalbi duran genç kız, hayata tutundu ve yoğum bakımdaki tedavi süreci tamamlandı.

Genç kızın babası Cengiz Güngör, kızının hayata yeniden tutunduğunu söyleyerek yaşadıklarını anlattı. Güngör; "Biz Ankara'da yaşıyoruz, gece 12.00'de bize haber geldi, çocuğunuz rahatsızlandı diye, bizde apar topar yola çıktık ve geldik. Biz geldiğimizde Eda'yı yoğun bakıma almışlardı. Kızım bilincini kaybetmiş şekilde 45 gün yoğun bakımda kaldı, entübe durumundaydı. Entübe olduğundan sonra hastanede 6. gün de kalbi durdu, kalbi 10 dakika durmuştu, doktorlar yoğun bir çalışma ile kızımı tekrar hayata döndürdüler, doktorlar gerçekten çok çaba harcadılar, yaklaşık olarak 2 hafta oldu servise aldılar. Kızımın önceleri bilinci yoktu, konuşması yoktu, kızımın sağlığına kavuşmasından dolayı aile olarak çok mutluyuz. Ellerinde yanık izleri kaldı, konuşması biraz da olsa anlaşılır duruma geldi, konuşması tam olarak yerine gelmedi, ister istemez kendisini tam olarak da ifade edemiyor. Kızımız adeta yeniden hayata döndü derler ya tam da öyle oldu" diye konuştu.

KIZIM ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kafede çıkan yangının konfeti nedeniyle olduğunu iddia eden Baba Güngör, yangının çıkışı ile ilgili şöyle konuştu; "Kızımın yanına ses kayıt cihazı koyduk, bizleri dinlesin kendine gelsin diye, bunun da tabi faydası oldu. 45 gün geçti ama bizlere sorun ki nasıl geçti. Kızımızla birlikte bizde onunla yoğun bakımda yatıyor gibiydik. Allah'a çok dua ettik, olay anını kızım da tam olarak hatırlayamıyor. Bildiğimiz kadarıyla bulundukları kafede akşam 21.00 sıralarında yangın çıkıyor, onların anlattıklarına göre elektrik kontağından çıktığı söyleniyor, ama masaların üzerinde konfeti yakmışlar, kafenin de tavanı alçak olduğu için tavanda bulunan dekor naylon madde tente yanmış. Kafeden dışarı çıkış yok, yangın merdiveni bile yok, yangın söndürme cihazları yok, kızım gibi orada bulunanlar mağdur kalmışlar. İçeride bulunan yangından dolayı dumandan zehirlenenler olmuş, Tavanda bulunan naylon kısım yanmadan dolayı aşağıya akıyor, plastikler üzerlerine düşünce her taraflarını yakmış. Kafede 25 yaşlarında birisi de Trabzon'da hayatını kaybetmiş."

HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYOR

Konuşmakta zorlanan Eda Güngör, "Olayı tam hatırlamıyorum, benim bir şeyden haberim yok, ben gözümü açtığımdan beri hatırlıyorum. 2 ayım tamamen yok, ben geldiğimde yoğun bakımda bulunan hemşireler bana çok yardımcı oldular. Bana burada çok iyi baktılar. Benimle sürekli ilgilendiler. Şu an yangından kalan ellerimdeki kalıntılar, konuşmamı yitirmiştim, konuşmamı yapmaya çalışıyorum. İlk önceleri yürümekte zorlanıyordum, şu an yürüyebiliyorum. 45 gün yoğun bakımda kalmışım, ben uyuyordum, hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Yoğun bakımda kalbim bile durmuş. Ben hep uyuyordum. O güne ait hiçbir şey hatırlamıyorum. Benim 2 ayım yok. Kafeye gittiğimi hatırlıyorum gerisi yok" şeklinde konuştu.