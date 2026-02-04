Konsere para var altyapıya yok!

Marmara'da etkili olan sağanak nedeniyle Balıkesir'in Edremit, Akçay, Güre, Altınoluk, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde altyapı yine çöktü. Yaz aylarında konser ve festivallere milyonlarca lira harcayan CHP, altyapı sorunlarını görmezden gelince fatura yine vatandaşa kesildi. Burhaniye'nin Çoruk Mahallesi'ndeki evinde sel suları nedeniyle mahsur kalan F.Y. (72), ekipler tarafından kurtarıldı. Burhaniye Belediyesi 5 gün süren 34'üncü Ören Festivali'nde 10 milyon TL, Edremit Belediyesi ise 23 gün süren 7'nci Kitap Fuarı ve Kültür Festivali'nde yaklaşık 50 milyon TL harcamıştı. Vatandaşlar, "Konserlere para var ama altyapıya yok" diyerek CHP'li belediyelere hizmet çağrısında bulundu.