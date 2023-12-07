Konsolosluk aracıyla çarpmış

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un (40) İstanbul Fatih'te Avrasya Tüneli çıkışında motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e (38) çarparak ölüme neden olmasının yankısı devam ediyor. Mahmud'un kaza sırasında kullandığı aracın Somali Konsolosluğu'na ait olduğu ortaya çıktı. Kazanın ardından polis merkezine götürülerek tercüman eşliğinde ifadesi alınan Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un, Göç İdaresi Başkanlığı'nca verilen ikamet izni belgesiyle Türkiye'de dolaştığı bilgisine ulaşıldı. Oğlunun cenaze töreninde konuşan baba Metin Göçer, oğlunun kaza değil cinayete kurban gittiğini belirterek, "Ben adalet istiyorum.Çocuğuma çarpan sürücü kim olursa olsun gerekli cezayı çekmesini istiyorum. Bu olayın örtbas edilmesini istemiyorum. Cumhurbaşkanı da başbakan da bakan da olsa gerekli cezayı çekmesini istiyorum" dedi. Ailenin avukatı ise, kaza görüntüsünden hareketle kazadaki kusurun yüzde 100 arkadaki araçta olduğunu belirterek, "Polis tutanağında böyle bir kusur değerlendirmesi yapılmamış. Bundan dolayı şüpheli salıverilmiş. Olay anında müvekkilim vefat etmemişti. Vefat ettikten sonra suçun türü taksirli adam yaralamaktan, adam öldürmeye dönüştü. Şüphelinin tutuklanmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu. Eşi Öznur Göçer ise "Ölen eşimin arkasında ben ve 2 çocuğu kaldı. Suçlunun cezasını çekmesini istiyorum" dedi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti: "Son çıkan görüntülere baktığımız zaman özellikle vatandaşımız motosikletle giderken arkadan vurma söz konusu. Bu anlamda tabii vatandaşımızın da vefat etmiş olması nedeniyle suç vasfının da değişmesi söz konusu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız bunu mutlaka değerlendirecektir. Bu noktada gerekli adli işlemler yapılacaktır. Sıfatı ne olursa olsun hiç önemli değil. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu da olabilir, sıradan bir vatandaş da olabilir... Kanun karşısında eşittir" dedi.