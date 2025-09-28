Konteyner canisine müebbet hapis

Elbistan'ın Ekinözü mahallesinde yaşayan 79 yaşındaki Ali Karakoç, depremin ardından konteynerde yaşamaya başladı. Ali Karakoç'un konteynerinden hiç çıkmamasından şüphelenen yakınları kapıyı kırarak içeri girdi. Yakınları Ali Karakoç'u boğazı kesilerek feci şekilde öldürülmüş halde buldu.

KATİL MAHALLE MUHTARI ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma cinayeti işleyen kişinin mahalle muhtarı Mikail Çivi olduğunu belirledi. Çivi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Suçunu sorgusunda itiraf eden Mikail Çivi; "Seçim nedeniyle borçlarım vardı. Kendisinden borç istedim. Daha sonra aramızda tartışma oldu bende bıçakladım" dedi. Muhtar Mikail Çivi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BABAMIN BOĞAZINI KESİP 12 YERİNDEN BIÇAKLAMIŞ

Babasının muhtar Ali Karakoç tarafından vahşice ve tasarlanarak katledildiğini belirten Muhammed Karakoç; "Mikail Çivi önce babamın kaldığı konteynerin etrafından keşif yapıyor. Daha sonra babamın konteynerine girip, babamdan borç istiyor. Babamın 3 cumhuriyet altını ile paraları vardı. Daha sonra her ne oluyorsa babamı boğazından göğsünden 12 kez bıçaklıyor. Daha sonra elektrikli sobayı fişten çekiyor. Konteynerdeki musluğu açıp içerisinin suyla dolamsını, babamın cesedinin donmasını istiyor. Bununla cesedin kokması ve başkaları tarafından fark edilmesini önlemek istiyor. Babam konteynerden çıkmayınca ablamlar kapıyı kırıp içeri giriyor. Babam kapıya kadar sürünmüş ve orada can vermiş. Büyük ihtimalle kapıya ulayıp yardım istemek istemiş ama başaramamış. Babamın altkınları ise yapılan aramada muhtarın evinden çıktı" dedi.

MÜEBBETE MAHKUM OLDU

Elbistan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen cinayet davasında tutuklu sanık Mikail Çivi duruşmaya SEGBİS yöntemiyle katıldı. Çivi'nin son savunmasını yapmasının ardından kararını açıklayan mahkemeye heyeti Çivi'yi kasten adam öldürme suçundan mübbet hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme ayrıca Çivi'ye konut dokunulmazlığını ihlal suçundan ise 10 yıl hapis cezası verdi. Ali Karakoç'un oğlu Muhammed Karakoç; "Babamı vahşice katletti, ancak cezasını buldu. Adalet yerini buluğdu için mutluyuz" diye konuştu.