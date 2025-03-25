Konteyner kentte kanlı hesaplaşma: 1 ölü

Edinilen bilgilere göre, konteyner kentte ikamet eden Emin Varol ile Ş.Ö. arasında, gün içinde başlayan sözlü atışma, akşam saatlerinde korkunç bir cinayete dönüştü. Ş.Ö., henüz bilinmeyen bir nedenle, komşusu Emin Varol'u konteynerinde pompalı tüfekle göğsünden vurdu. Olay yerinde kaçan Ş.Ö., kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Emin Varol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Çevredeki görgü tanıkları, iki aile arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlıklar olduğunu ve sık sık tartışmalar yaşandığını ifade etti. Cinayetin kurbanı Emin Varol'un, üç çocuk babası olduğu öğrenildi. Varol'un cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Ş.Ö.'yü yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.