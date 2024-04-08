Konteyner kentte tatlı telaş

Kahramanmaraş'taki konteyner kentlerde de bayram hazırlığı var. Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba Mahallesi'nde bulunan Şekeroba Geçici Barınma Merkezi'nde kalan depremzedeler hazırlıklara temizlikle başladı. Depremzede kadınlar imece usulü hamur açarak bayram için Maraş çöreği, tuzlu-şekerli kömbe ve gereviç yaptı. Depremzede Emine Gözübüyük (30) "İmece usulü yapıyoruz. Maraş çöreği ve bayram kömbesinin tuzlu ve şekerli iki çeşidini hazırladık. Herkesin bayramının iyi geçmesini temenni ediyorum" dedi. Depremzede Ayşe Yağcı ise "Cumhurbaşkanımız sayesinde iki bayram birden yaşayacağız. Yeni evlerimize yerleşmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu. Öte yandan konteyner kent önünda seyyar berberler de çocuklara bayram traşı yaptı.