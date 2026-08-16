Konteynerin soğutucusunda kokain ele geçirildi

Mersin'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; MİT, İl Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği iki ayrı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İlk olarak 13 Haziran'da Ekvador-Malta-Mersin güzergahında gelen bir gemiden tahliye edilen konteyner, X-Ray taramasından geçirildi. Yapılan kontrollerde konteynerin soğutucu motor kısmında yaklaşık değeri 13 milyon 960 bin lira olan 3 kilo 490 gram kokain ele geçirildi. Ekipler, 14 Ağustos'ta ise Mezitli ilçesinde bir araçta arama gerçekleştirildi. Aramada, daralı ağırlığı toplam 122 kilo 300 gram olan takoz esrar ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu tespit edilen E.İ.G., M.E. ve H.M.H. gözaltına alınırken, olayla ilgili adli süreç devam ediyor.