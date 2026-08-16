Haberler Yaşam Haberleri Konteynerin soğutucusunda kokain ele geçirildi
Giriş Tarihi: 16.08.2026

Konteynerin soğutucusunda kokain ele geçirildi

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Konteynerin soğutucusunda kokain ele geçirildi
  • ABONE OL

Mersin'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; MİT, İl Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği iki ayrı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İlk olarak 13 Haziran'da Ekvador-Malta-Mersin güzergahında gelen bir gemiden tahliye edilen konteyner, X-Ray taramasından geçirildi. Yapılan kontrollerde konteynerin soğutucu motor kısmında yaklaşık değeri 13 milyon 960 bin lira olan 3 kilo 490 gram kokain ele geçirildi. Ekipler, 14 Ağustos'ta ise Mezitli ilçesinde bir araçta arama gerçekleştirildi. Aramada, daralı ağırlığı toplam 122 kilo 300 gram olan takoz esrar ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu tespit edilen E.İ.G., M.E. ve H.M.H. gözaltına alınırken, olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

#MERSİN #EKVADOR #MEZİTLİ #MALTA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Konteynerin soğutucusunda kokain ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA