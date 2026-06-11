Kaza, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Samsun-Ankara Karayolu üzerindeki Üstün Avize karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kavak'tan Samsun istikametine seyir halinde olan Hamza Kaya (65) idaresindeki 55 SL 407 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 40 metrelik şarampole yuvarlandı.

Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı



Kazada araç sürücüsü Hamza Kaya ile araçta bulunan Melek Kaya (67) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.