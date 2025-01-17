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Giriş Tarihi: 18.1.2025

Kontrolden çıkan araç uçurumdan düştü

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Kontrolden çıkan araç uçurumdan düştü

Antalya'nın Kaş ilçesinde uçurumdan yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Sedat M. idaresindeki 07 ATN 894 plakalı otomobil, Bezirgan Mahallesi Sarnıçbaşı mevkiinde kontrolden çıkarak, yaklaşık 40 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle otomobilden yaralı çıkarılan sürücü Sedat M. ile yolcular Mehmet P. ve Zafer A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Sedat M., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer taraftan Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde ise önceki gece yaşanan kazada Elazığ yönüne giden yük treni, kapalı olan hemzemin geçitte 07 AEA 57 plakalı araca çarptı. Olayda otomobil sürücüsü Vehbi Atlı hayatını kaybetti.

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Kontrolden çıkan araç uçurumdan düştü
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