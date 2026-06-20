Kontrolden çıkan kamyonet dere yatağına uçtu: 1 ölü

Kaza, ilçeye bağlı Fındıklı Mahallesi Ardıç Tarla mevkisinde meydana geldi. Halil Yıldırım yönetimindeki 61 UA 843 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 150 metre yükseklikten yuvarlanarak dere yatağında bulunan fındık bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldırım, ambulansla Giresun Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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