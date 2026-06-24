Olay, Şahinbey ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen lüks otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra kontrolden çıkarak yol üzerinde yapımı devam eden köprü inşaatının çukuruna düştü.

Kontrolden çıkan lüks otomobil köprü inşaatı çukuruna düştü

Kaza sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay sonrası araçtan kendi imkanları ile çıkan sürücünün yara almadığı belirtilirken çukura düşen araç ise vinç yardımı ile çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.