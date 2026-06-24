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Giriş Tarihi: 24.06.2026 20:20

Kontrolden çıkan lüks otomobil köprü inşaatı çukuruna düştü

Gaziantep’te kontrolden çıkan otomobil, yapımı devam eden köprü inşaatı çukuruna düştü.

İHA
Kontrolden çıkan lüks otomobil köprü inşaatı çukuruna düştü
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Olay, Şahinbey ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen lüks otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra kontrolden çıkarak yol üzerinde yapımı devam eden köprü inşaatının çukuruna düştü.

Kontrolden çıkan lüks otomobil köprü inşaatı çukuruna düştü

Kaza sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay sonrası araçtan kendi imkanları ile çıkan sürücünün yara almadığı belirtilirken çukura düşen araç ise vinç yardımı ile çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kontrolden çıkan lüks otomobil köprü inşaatı çukuruna düştü
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