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Giriş Tarihi: 22.1.2025

Kontrolden çıkan metrobüs 4 aracı ezdi

Kontrolden çıkan metrobüs 4 aracı ezdi
İstanbul'da sık sık rastlanan metrobüs kazalarına dün akşam bir yenisi daha eklendi. Zincirlikuyu durağında hareket halinde olan metrobüs, kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp, D-100 kara yoluna girdi. Metrobüs, kara yolunda o sırada seyir halinde olan 4 otomobile çarptıktan sonra durabildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçların kara yolunu kapatması nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik akışı durdu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda büyük hasar oluştu. Yol, temizlendikten sonra trafik akışı normale döndü.
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Kontrolden çıkan metrobüs 4 aracı ezdi
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