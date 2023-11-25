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Giriş Tarihi: 25.11.2023 23:14

Kontrolden çıkan minibüs refüje çarptı: 1 çocuk öldü, 2’si çocuk 6 yaralı

Konya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün refüje çarpıp, takla atması sonucu meydana gelen kazada 16 yaşındaki Muharrem Aknur hayatını kaybederken, 2’si çocuk 6 kişi de yaralandı.

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Kontrolden çıkan minibüs refüje çarptı: 1 çocuk öldü, 2’si çocuk 6 yaralı

Kaza, saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü henüz tespit edilemeyen 49 AAC 437 plakalı minibüs, Ticaret Borsası önünden Mobilyacılar istikametinde seyir halindeyken yağışlı havada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp, takla attı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yapılan müdahale sonucu 16 yaşındaki Muharrem Aknur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaralılar Mehmet Saim Aknur (41), kızı Yaren Aknur (12), Nurten Çiftçi (46), Marifet Azat (45) oğlu Yiğit Uğur Azat (4) ve Cemal Çıplak (72) kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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Kontrolden çıkan minibüs refüje çarptı: 1 çocuk öldü, 2’si çocuk 6 yaralı
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