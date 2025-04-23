Kontrolden çıkan otomobil 2 kişiye mezar oldu

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kontrolden çıkarak, park halindeki araçlara çarpan ve takla atan otomobilin sürücüsü Abdulsamet Şeyhanlıoğlu ile yanında bulunan Mehmet Zafer Bağdat ölürken, Mehmet Şeyhanlıoğlu ise yaralandı. Denizli'nin Çivril ilçesinde aniden yola çıkan başıboş ata çarparak takla atan otomobilin sürücüsü Sadık Aydoğdu yaralı kurtulurken, yanında bulunan Resul Yeşilyurt yaşamını yitirdi. Adana'nın Seyhan ilçesinde DSİ'ye aite sulama kanalına düşen motosiklet üzerindeki aileden baba Yakup Kaya (22) ölürken, eşi Güllü Kaya (21) ve oğulları Muhammed Ayaz Kaya (2) yaralandı. Yüreğir ilçesinde ise yine DSİ'nin sulama kanalına düşen TIR'ın sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Van Gürpınar'da minibüsle kamyonetin çarpıştığı ve kişinin öldüğü kazada, minibüs sürücüsü Dindar Engin de hayatını kaybetti. Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Kanbolat (54) öldü. Aydın'ın İncirliova ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü Bayram Güngör (21) hayatını kaybetti. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde TIR'la çarpışan ve kâğıt gibi ezilen otomobildeki E.K. ölürken, sürücü M.K. yaralandı. Kütahya'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü Babittin Gündoğdu (53) öldü.



Mehmet YILDIRIM - Ceyhan TORLAK - Ziya RAMOĞLU - Nazlı TİMUR Abbas ÇAKAR - Tolga YANIK - İlhan DEMİRCİOĞLU / SABAH