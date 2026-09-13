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Giriş Tarihi: 13.09.2026 18:28

Kontrolden çıkan otomobil apartmanın bahçesine uçtu: 1 yaralı

Nevşehir’de seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, önce park halindeki araca çarptı, ardından apartmanın bahçesine düştü. Kazada otomobilin sürücüsü yaralanırken, olay anı apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

MEHTAP AYDOĞAN
Kontrolden çıkan otomobil apartmanın bahçesine uçtu: 1 yaralı
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Kaza, Cevher Dudayev Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samet Ö. idaresindeki otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan bir araca çarptıktan sonra kontrolden çıkarak bir apartmanın bahçesine düştü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#NEVŞEHİR

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Kontrolden çıkan otomobil apartmanın bahçesine uçtu: 1 yaralı
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