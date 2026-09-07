Kontrolden çıkan otomobil hurda yığınına döndü: 2 ölü

Kaza, saat 07:00 sularında Alaçat Mahallesi'nde meydana geldi. İsa Bozkurt'un kullandığı 48 AEM 492 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole çarptı.

İsa Bozkurt

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardında bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hurda yığınına dönen araç içindeki iki kişininde hayatını kaybettiğini belirledi. Görevlilerin olay yeri çalışmasının ardından cenazeler Seydikemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Ramazan Karakaş