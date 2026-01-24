Kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu

Kaza, Arnavutköy Dursunköy - Baklalı yolu caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan su kanalına uçtu. Aracın yarısının suya saplandığı kazada, araç içerisinde bulunan sürücü Seyit Ali Şekerci yaralandı. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Kazanın gece saatlerinde meydana geldiği öğrenilirken, olayın sabah saatlerinde yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine kaza noktasına itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Günün aydınlanmasıyla birlikte ekipler kaza yerinde yeniden inceleme ve kontrol çalışması yaptı.

Kazada yaralanan sürücü Seyit Ali Şekerci'nin, bagaj kısmından kendi imkânlarıyla araçtan çıktığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde sürücünün hafif yaralı olduğu tespit edildi.

Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, kazanın meydana geldiği noktada geniş güvenlik önlemleri alırken, aracın bulunduğu yerden çıkarılmak üzere çalışma başlatıldı.