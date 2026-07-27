Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazası bir ailenin ocağına ateş düşürdü. Kayhan köyünde seyir halinde bulunan Naim Telli idaresindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yoldan savruldu ve takla atarak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Murat Telli'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Naim Telli ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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