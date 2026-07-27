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Giriş Tarihi: 27.07.2026 10:45

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Giresun'un Bulancak ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan bir kişi yaşamını yitirirken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
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Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazası bir ailenin ocağına ateş düşürdü. Kayhan köyünde seyir halinde bulunan Naim Telli idaresindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yoldan savruldu ve takla atarak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Murat Telli'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Naim Telli ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
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