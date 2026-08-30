Haberler Yaşam Haberleri Kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi! 5 yaralı
Giriş Tarihi: 30.08.2026 19:58

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi! 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi! 5 yaralı
  • ABONE OL

Kaza, Şanlıurfa-Suruç karayolunun Akıncılar mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Suruç yönünde ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, takla atarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ŞANLIURFA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi! 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA