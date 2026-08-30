Kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi! 5 yaralı

Kaza, Şanlıurfa-Suruç karayolunun Akıncılar mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Suruç yönünde ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, takla atarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör