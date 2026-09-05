Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan depoya girdi: 3 yaralı

3 KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Çarpmanın etkisi ile deponun duvarı yıkılırken kazada otomobilde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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