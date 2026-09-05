Haberler Yaşam Haberleri Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan depoya girdi: 3 yaralı
Giriş Tarihi: 5.09.2026 16:11

Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan depoya girdi: 3 yaralı

Burdur'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yol kenarında bulunan depoya girdi. Çarpmanın etkisi ile deponun duvarı yıkılırken kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

İHA Yaşam
Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan depoya girdi: 3 yaralı
  • ABONE OL

Burdur'da saat 15.00 sıralarında Burdur - Fethiye Kara yolu üzerinde feci kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ismi öğrenilemeyen 34 NKF 110 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan depoya girdi.

3 KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Çarpmanın etkisi ile deponun duvarı yıkılırken kazada otomobilde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURDUR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan depoya girdi: 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA