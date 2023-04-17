Kontrolden çıkan tır karşı şeride geçti: 2 ölü, 4 yaralı

Otoyolun İstanbul istikametinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ham deri yüklü yabancı plakalı tır, Hendek ilçesi İkbaliye mevkisinde bariyerleri kırdıktan sonra devrildi.

Hızını alamayarak karşı şeride geçen tır, bu sırada Ankara yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.

Kazanın etkisiyle tırdaki ham deriler yola saçıldı, otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapandı, güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede tır sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulanslarla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobildeki 5 yaralıdan biri tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güzergahtaki ulaşım tek şeritten verilmeye başlanırken, ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.