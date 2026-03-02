Kaza saat 14.00 sıralarında Boğaziçi Caddesi'nde meydana geldi. O.Ç. idaresindeki 35 CHY 186 plakalı vinç, yokuşta seyrettiği sırada freni boşalınca geri gitmeye başladı. Vinç, bu sırada arkasında seyreden E.D. idaresindeki 10 AKJ 440 plakalı otomobile çarptı. Sürüklenen otomobil, H.G'ye ait park halinde bulunan 35 KT 084 plakalı araca çarparak üzerine çıktı. Araçlar, yol kenarındaki direğe ve bir iş yerine çarparak durabildi.

SÜRÜCÜ YARA ALMADAN KURTULDU



Dik konumda kalan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü E.D. kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle vinçte, otomobillerde ve iş yerinde maddi hasar oluştu.

Kontrolden çıkan vincin otomobilleri sürüklediği anlar kamerada

KAZA ANI KAMERADA



Vincin otomobilleri sürükleyerek iş yerine daldığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde vincin geri gelerek otomobili altına aldığı ve sürüklediği anlar yer aldı.