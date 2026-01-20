Haberler Yaşam Haberleri Kontrolden çıktı ağaca çarptı: 2 kişinin öldüğü kazada sürücü alkollü çıktı
Giriş Tarihi: 20.01.2026 10:33

Kontrolden çıktı ağaca çarptı: 2 kişinin öldüğü kazada sürücü alkollü çıktı

Bursa’da 27 yaşındaki Selahattin Y’nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca hızla çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, 24 yaşındaki Sena Arslan ile 23 yaşındaki Şilan Kızılveren hayatını kaybetti. 24 yaşındaki yolcu Onur C. Ve sürücü Selahattin Y ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün 1.33 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
İnegöl ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi yakınlarında gece 01.30 sıralarında meydana gelen kazada, Selahattin Y'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak hızla yol kenarındaki bir ağaca çarptı. Feci kazada otomobil adeta hurda yığınına dönerken, kaza yerinden geçen diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 4 kişi, kurtarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu güçlükle çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde, otomobilde bulunan Sena Arslan ile Şilan Kızılveren'in hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

ALKOL DETAYI

Sürücü Selahattin Y ile otomobilden yaralı olarak kurtarılan Onur C ise, yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildi. 2 genç kızı hayattan koparak feci kazada alkol detayı ortaya çıktı. Otomobili kullanan Selahattin Y'nin 1.33 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Savcılık, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz