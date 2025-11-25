Kontrolsüz beslemeye yasak getirildi

Ankara ve İstanbul'da sokak hayvanlarını kontrolsüz şekilde beslediği tespit edilen kişilere Kabahatler Kanunu çerçevesinde 6 bin 923 lira idari para cezası kesilmesi için harekete geçildi. Ankara İl Hayvanları Koruma Kurulu, kontrolsüz besleme yasağını 19 Kasım 2025'te yayımlamış, kamusal alanlarda sahipsiz köpeklerin kontrolsüz beslenmesinin yasaklandığı ve tespiti halinde Kabahatler Kanunu'nun 32'inci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanacağı belirtilmişti. 16 milyonluk bir nüfusa sahip olan megakentle ilgili İstanbul Valisi Davut Gül imzasıyla belediyeler ve kaymakamlıklar başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarına sokak hayvanlarıyla ilgili bir yazı gönderilerek uymayanların cezalandırılması istendi. Yasağın gerekçesi "Haşere ve kemirgen popülasyonundaki artışın, çevresel kirliliği ve ekolojik denge bozulmalarının önüne geçmek; ayrıca halk sağlığı ve güvenliği açısından karşılaşılabilinecek riskleri azaltmak amacıyla… " ifadeleriyle açıklandı.