Konuşmak için gitti genç kızı katletti

İstanbul Sancaktepe'de 30 Ağustos Pazar günü milli cimnastik antrenörü Funda Bakış'ı (39), alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada bıçaklayarak öldüren Zehra G.'nin (21) savcılık ifadesi ortaya çıktı. Tutuklu Zehra G., ifadesinde, "Ona 20 bin lira ve 2 çeyrek altın borç vermiştim. Ayrıca 100 bin lira da kredi çekmiştim. Kredinin ilk 2 taksitini ödedi. Kalan taksitleri ve diğer borçları ödemedi. Funda'nın kardeşi olan, çalıştığım salonun koordinatörü olan Serkan K. işe geç kalmamı bahane ederek beni işten çıkardı" dedi.

'BENİ İŞTEN ÇIKARDILAR'

Olay günü Funda'ya mesaj atarak alacağını istediğini, erkek arkadaşının da Funda'nın eşi Muhammed Fatih ile görüştüğünü belirten şüpheli, "Ben, Erhan ve Ahmet ile birlikte yakınlardaki bir kafeye gittik. Biz otururken Funda, kardeşi Serkan ve tanımadığım bir şahısla geldi. Konuyu anlattığımda Funda bana ve Erhan'a tekme attı. Bu esnada olay yerine polis geldi ve arbede çıktı. Funda bana, 'Seni bitireceğim' dedi. Ben de korktum ve yolun karşı tarafına kaçtım. O da arkamdan beni kovaladı" diye konuştu.

'KASTEN BIÇAKLAMADIM'

Çantasının içerisinden sürekli taşıdığı çakıyı çıkarttığını belirten Zehra G. "Funda saldırmak amacıyla üzerime yüklendi. Elimdeki bıçak kendisine saplandı, kasıtlı olarak bıçaklamadım. Funda'ya bıçağın girdiğini anlayınca korku ve panikle çantamı da olay yerinde bırakarak kaçtım. Bir ticari taksiye bindim. Bıçağı çoluk çocuk bulmasın diyerek oradaki bir rögarın içine attım. Bir müddet yürüdükten sonra bir vatandaştan telefon isteyerek polisi bulunduğum yere çağırdım. Sadece Funda ile konuşmak amacıyla gitmiştim" dedi.