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Giriş Tarihi: 21.7.2022 17:04 Son Güncelleme: 21.7.2022 18:10

Gaziantep'te telefonla konuşurken telefonunu çaldılar

Gaziantep’te yolda yürürken telefonuyla konuşan vatandaşın cep telefonunu alıp kaçan 2 kapkaççı tutuklandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te telefonla konuşurken telefonunu çaldılar

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin Kayaönü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir kişi sokakta yürürken telefonuyla görüşme yaptığı esnada arkadan motosikletle gelen 2 kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Bir süre motosikletin arkasından koşan şahıs başarılı olamayınca durumu polise bildirdi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarından telefonu çalan kapkaççıları tespit edildi. Görüntülerden kimlikleri tespit edildikten sonra yakalanan S.B. ve R.D. isimli şüpheliler, yasal işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Konuşurken telefonunu çaldılar | Video

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Gaziantep'te telefonla konuşurken telefonunu çaldılar
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