Gaziantep’te telefonla konuşurken telefonunu çaldılar

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin Kayaönü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir kişi sokakta yürürken telefonuyla görüşme yaptığı esnada arkadan motosikletle gelen 2 kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Bir süre motosikletin arkasından koşan şahıs başarılı olamayınca durumu polise bildirdi.
Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarından telefonu çalan kapkaççıları tespit edildi. Görüntülerden kimlikleri tespit edildikten sonra yakalanan S.B. ve R.D. isimli şüpheliler, yasal işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.
Konuşurken telefonunu çaldılar | Video