Konya-Antalya Karayolunda kaza: 1 ölü, 12 yaralı

Konya-Antalya karayolu Güçlüköy Mahallesi mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, bir tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü Harun Ulaç hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen, içerisinde turistlerin bulunduğu tur otobüsü, Güçlüköy mevkisinde Harun Uraç'ın kontrolündeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hem tur otobüsü hem de otomobil yola devrildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, otomobil sürücüsü Harun Uraç'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada tur otobüsünde bulunan 12 yolcu ise yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Manavgat ve Alanya'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.