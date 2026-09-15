Konya Bisikletli Kadınlar Turu yoğun katılımla gerçekleştirildi

Konya Bisikletli Kadınlar tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen bisiklet turu, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik, Anıt Meydanı'nda başladı. Burada Konya Bisikletli Kadınlar Bisiklet turu organizatörü Güler Uluçamlıbel tarafından basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasında kadınların şehir yaşamında daha görünür olması, bisikletin yalnızca bir spor aracı değil, aynı zamanda günlük ulaşımın önemli bir parçası haline gelmesi gerektiğine dikkat çekildi. Konya'nın 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti olmasının büyük bir gurur olduğu ifade edilen açıklamada, bu unvanın aynı zamanda önemli bir sorumluluk getirdiği vurgulandı. Konya'nın bisiklet kültürüne yaptığı yatırımların, uzun bisiklet yolu ağı, bisiklet tramvayı ve bisiklet paylaşım sistemleri gibi uygulamaların önemli kazanımlar olduğu belirtilirken, bisiklet yollarının daha güvenli, kesintisiz ve ulaşım ağlarıyla bütünleşik hale getirilmesi yönündeki beklentiler de dile getirildi. Açıklamada özellikle kavşaklar ve yoğun trafik noktalarında bisiklet kullanıcılarının güvenliğini artıracak uygulamaların yaygınlaştırılması çağrısı yapıldı.

"BİSİKLETLİ BİR ŞEHİR, DAHA YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR"

Konya Bisikletli Kadınlar tarafından yapılan açıklamada, bisikletin hafta sonları yapılan bir spor olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çekilerek, kadınların işe, okula, alışverişe ve günlük yaşamın diğer alanlarına güvenle bisikletle ulaşabildiği bir şehir hedefi ortaya konuldu. Kadınların yanı sıra çocukların, gençlerin ve toplumun her kesiminin güven içerisinde bisiklet kullanabildiği bir Konya istediklerini belirten Uluçamlıbel, bisiklet kullanımının yaygınlaşmasının daha az trafik, daha temiz hava ve daha yaşanabilir bir şehir anlamına geldiğini ifade etti. İklim krizine de dikkat çekilen açıklamada, ulaşım tercihlerinin çevreye yapılan bireysel katkılardan biri olduğuna vurgu yapıldı. Kısa mesafelerde otomobil yerine bisiklet kullanımının teşvik edilmesinin daha temiz hava ve daha yaşanabilir kentler açısından önem taşıdığı belirtildi.

TRAFİK GÜVENLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Etkinliğin önemli mesajlarından biri de trafik güvenliği oldu. Bisiklet kullanan herkesin en temel isteğinin gittiği yere güvenli bir şekilde ulaşmak olduğu ifade edilen açıklamada, trafik kazalarında hayatını kaybeden bisikletliler de anıldı. Motorlu araç sürücülerine bisikletlileri trafikte daha fazla fark etmeleri ve yolları karşılıklı saygı içerisinde paylaşmaları çağrısında bulunuldu. Açıklamada, "Trafikte birbirimizi fark etmek, birbirimize saygı göstermek ve yolu paylaşmak hepimizin sorumluluğu" mesajı verildi.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE VE BAŞKAN UĞUR İBRAHİM ALTAY'A TEŞEKKÜR EDİLDİ

Uluçamlıbel konuşmasında; Konya'nın bisiklet konusunda geldiği noktada büyük emeği olan başta Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a, belediyemizin ilgili birimlerine ve bugüne kadar bisiklet kültürünün gelişmesine katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Biz kadınların sesini duyan, bisiklet kullanımını destekleyen ve bu tür organizasyonlarda yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz. Dedi.

KADINLAR MEVLANA MEYDANI VE KÜLTÜRPARK'A PEDAL ÇEVİRDİ

Anıt Meydanı'ndaki basın açıklamasının ardından bisikletli kadınlar şehir merkezine doğru hareket etti. Katılımcılar, Anıt Meydanı'ndan Mevlana Meydanı'na, buradan da Kültürpark'a bisikletleriyle sürüş gerçekleştirdi. Renkli görüntülere sahne olan tur, Kültürpark'ta tamamlandı. Etkinlik boyunca kadınlar bisikletlerini renkli süslemeler ve çeşitli mesajlarla donatarak hem bisiklet kültürüne hem de kadınların şehir yaşamındaki görünürlüğüne dikkat çekti. Konya Bisikletli Kadınlar, etkinliğin sonunda yaptıkları değerlendirmede, Konya'nın Avrupa Bisiklet Başkenti olma yolculuğunun birlikte büyütülmesi gerektiğini vurgulayarak, kadınlar olarak bu sürecin içerisinde olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Etkinlikte verilen ortak mesaj ise şöyle oldu:

"Konya bisikletle güzel.

Konya kadınlarla güzel.

Konya pedal çevirdikçe daha da güzel."

Konya Bisikletli Kadınlar, etkinliğe katılan tüm kadınlara, destek veren kurum ve kuruluşlara ve organizasyonun gerçekleşmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, "Yaşasın bisikletli kadınlar, yaşasın bisiklet kültürü ve yaşasın bisikletin güzel şehri Konya" mesajıyla programı tamamladı.