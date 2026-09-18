Konya merkezli 24 ilde dev operasyon: 65 şüpheli için düğmeye basıldı

KENDİLERİNİ POLİS VE SAVCI OLARAK TANITTILAR

Soruşturma kapsamında, "Atıcı" olarak tabir edilen şüphelilerin vatandaşları telefonla arayarak kendilerini polis veya savcı olarak tanıttıkları ve bu yöntemle dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca internet üzerinden sahte kiralık ve satılık araç ilanları verdikleri, ilanlara başvuran vatandaşlardan kapora aldıkları ve bazı işlemlerde güvenli ödeme yöntemlerini kullandıkları tespit edildi.



"HESAPÇI"LARDAN KART VE TELEFON HATLARINI ALDILAR

"Aracı" olarak tabir edilen şüphelilerin ise komisyon karşılığında maddi menfaat sağlayan "hesapçılardan" banka kartları ve telefon hatlarını "set" şeklinde temin ettikleri, daha sonra bu kart ve hatları üst kademedeki şüphelilere ulaştırdıkları belirlendi. Ekiplerin gerçekleştirdiği fiziki takip sonucunda söz konusu yapılanmaya ilişkin şüphelilerin bağlantıları ve faaliyetleri tespit edildi.