Haberler Yaşam Haberleri Konya merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
Giriş Tarihi: 5.01.2026 11:01 Son Güncelleme: 5.01.2026 11:07

Konya merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Konya merkezli 8 ilde FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyon kapsamında 20 zanlı gözaltına alındı.

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ
Konya merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
  • ABONE OL

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ üyelerine yönelik soruşturmaları kapsamında, terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki askeri mahrem yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Konya, Ankara, İstanbul, Balıkesir, Denizli, Kütahya, Muğla ve Aydın'da yapılan eş zamanlı operasyonda 20 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Adreslerinde bulunamayan 5 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Konya merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz