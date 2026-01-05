Konya merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ üyelerine yönelik soruşturmaları kapsamında, terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki askeri mahrem yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Konya, Ankara, İstanbul, Balıkesir, Denizli, Kütahya, Muğla ve Aydın'da yapılan eş zamanlı operasyonda 20 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Adreslerinde bulunamayan 5 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.