Konya merkezli 9 ilde FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Konya merkezli Ankara, Kırıkkale, İzmir, Manisa, İstanbul, Kocaeli, Erzurum ve Karaman'da bu sabah gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 5 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.