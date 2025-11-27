Konya’da 15 yaşındaki çocuk sırra kadem bastı: Telefonundan gelen sinyalle çalışmalar yoğunlaştırıldı!

Beyşehir'e bağlı Üzümlü Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 15 yaşındaki Berk İvacık'tan haber alamayan ailesinin jandarmaya haber vermesi üzerine başlatılan arama çalışmalarından aradan geçen 27 saate rağmen sonuç alınamadı. Sabah saatlerinde başlatılan arama çalışmalarına ailesi, mahalle sakinleri, jandarma, arama kurtarma ekipleri ve komando birliğinden gelen askerler de destek veriyor. Arama çalışmalarında dron ve kokuya duyarlı köpeklerden de istifade ediliyor. Ekiplerin arama çalışmasında Asar mevkisindeki bir bağ evinin önünde Berk İvacık'ın motosikletini bulmasının ardından çalışmalar bu kesimde yoğunlaştırıldı. Dağlık alanda her yer karış karış aranırken, bölgedeki bağ evleri, yapılar, baraj çevresi, su kuyuları muhtemel olabileceği her yerde arama çalışması yürütüldü. Ancak, akşam saatlerine kadar Üzümlü Mahallesinin farklı alanlarında yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

TELEFONUNDAN SİNYAL ALINDI

Öte yandan, kayıp İvacık'ın cep telefonunun baz kaydı ölçümlerinden yer değiştirdiğini tespit eden ekipler, Beyşehir ilçe merkezinden sinyal alındığı bilgisi üzerine çalışmaların alanı genişletildi. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de şehir merkezinde kayıp çocuğun bulunabilmesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı.