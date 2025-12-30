Konya’da 16 yaşındaki çocuğu gözünden etti: Bu tehlikenin adı ’eğlence’! Ulaşması çok kolay...

'ŞARAPNEL PARÇASI GİBİ SAPLANIYOR'

Torpil gibi patlayıcı maddelerin üretiminde de birtakım farklılıklar olduğunu belirten Op. Dr. Mehmet Adam, şöyle konuştu: "10-15 yıl önce üretilen torpil gibi maddelerini üstü kartonla kaplıydı. Bunun üzerindeki madde karton olduğu için yaralanmalar daha az şiddetli oluyordu. Son yıllarda maliyetler ya da işin kolayına kaçmak nedeniyle üzerini sert plastikle kaplıyorlar. Bu sert plastik, patlama anında bir bıçak gibi çocuğun ya da bir erişkinin yaralanmasına neden oluyor. Bir şarapnel parçası gibi saplanıyor ve o uzvun tamamen kullanılamaz hale gelmesine neden oluyor. Bizim ricamız; bu ürünlerin satışının yasaklanması. Çünkü bu çocuklar, 3-5 liralık bir eğlence için hayatlarının geri kalanını engelli olarak geçirebiliyorlar. Uzuv kaybı olmasa bile hastanede kaldıkları süre, yaşadıkları stres, ömür boyu bir ders niteliği taşıyor. Bu dersi yaralanan çocukların sayısını sıfıra indirerek, bu dersi tüm topluma yaymak zorunda olduğumuzu düşünüyorum."

SABAH UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

'SATIŞININ BU KADAR KOLAY OLMAMASI GEREKİR'

Anne Naciye Damkacı ise "Tarif edilemez bir acı yaşadık. Hiç beklemediğimiz, boşu boşuna yaşanmış bir durum. Bunun satışının bu kadar kolay olmaması gerekir. Böyle zararlı bir şeyin kolay elde edilmemesi lazım. Çocuğumun geldiği hali görüyorsunuz. Şu an ne olacağını da bilmiyoruz. Umarım yeniden gözleri sağlığına kavuşur. Tek muradımız, bir daha başka birinin çocuğunun başına böyle bir şey gelmemesi. Yetkililere, denetleyenlere sesleniyorum. Kanun yapanlara sesleniyorum. Bu son acı olsun umarım. 'Güya yasak' deniliyor ama yasak olmadığını görüyoruz. Yasak olan bir şey nasıl bu kadar rahat üretilip, satılabiliyor? Ne yaşadığımızı bir biz, bir Allah biliyor. Benim çocuğum hayalleri olan bir çocuk. Şu an okulunda sınavlarına giriyor olması lazımdı, okuluna gitmesi lazımdı. Burada bu şekilde olmamalıydı" dedi.