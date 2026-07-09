Konya’da 3 gündür aranıyordu: Leyla Samur ormanlık alanda bulundu!

Edinilen bilgiye göre, ilçede 6 Temmuz'dan bu yana kayıp olan Leyla Samur'un bulunması için AFAD, Yaren Arama Kurtarma Derneği, Sarıl Arama Kurtarma, jandarma ve polis ekiplerinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında Leyla Samur, Atakent Mahallesi sınırlarındaki Düşler Şelalesi'nin üst kısmındaki ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Bulunduğu bölgenin sarp ve engebeli olması nedeniyle ekiplerce dikkatli bir şekilde bulunduğu noktadan indirilen Samur, hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.