Konya’da 4 yaşındaki çocuğun kahreden sonu: Balkondan düşerek can verdi!

Olay, dün akşam saatlerinde Şinasi Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi mutfakta iş yapan Yavuz Selim S. (4), 4. kattaki evlerinin balkonunda oynadığı sırada bir anda aşağıya düştü. Çocuğun düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yavuz Selim S., ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Küçük çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yavuz Selim S.'nin cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Ereğli Cinler Mezarlığı'nda toprağa verildi.