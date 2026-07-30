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Giriş Tarihi: 30.07.2026 15:48

Konya’da acı kaza! Anne ve kızın ölümüne neden olmuştu: Meğer sürücü kırmızı ışıkta geçip…

Konya'nın Karatay ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri dağlamıştı. Kaldırımda yürüyen Dilek Öz (53) ile kızı Ercin Öz (13) taksinin çarpması sonucu feci şekilde can vermişti. Anne ve kızın ölümlerine neden olan Hasan Kalkan'ın (30), kazadan önce kırmızı ışıkta geçtiği ortaya çıkarken 60 kilometre limiti olan yoldaki hızı kan dondurdu. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Konya’da acı kaza! Anne ve kızın ölümüne neden olmuştu: Meğer sürücü kırmızı ışıkta geçip…
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Kaza, 15 Temmuz günü saat 12.00 sıralarında, Karatay ilçesi Fetih Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Kalkan yönetimindeki 42 TT 154 plakalı taksi, kaldırımdaki Dilek ile kızı Ecrin Öz'e ve park halindeki otomobile çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dilek ve Ecrin Öz'ün olay yerinde öldüğü belirlendi. Yaralanan sürücü Hasan Kalkan ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Dilek Öz ve kızı Ercin'in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından perşembe günü Yağbasan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tedavisi tamamlanan sürücü Hasan Kalkan da 24 Temmuz Cuma günü taburcu olduktan sonra 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan mahkemece tutuklandı.

112 KİLOMETRE HIZLA SÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Kazanın ardından başlatılan soruşturmada; bilirkişi raporuna göre Hasan Kalkan'ın, asli kusurlu, ölen anne ve kızının da kusurlarının bulunmadığı belirlendi. Hasan Kalkan'ın, 60 kilometre hız sınırı bulunan caddede 112 kilometre hıza ulaştığı, kaza öncesinde de kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edildi. Sürücü Hasan Kalkan'ın alkolsüz olduğu, uyuşturucu madde etkisinde olup olmadığı da alınan kan örneklerinin sonucunda belirlenecek.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KONYA

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Konya’da acı kaza! Anne ve kızın ölümüne neden olmuştu: Meğer sürücü kırmızı ışıkta geçip…
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