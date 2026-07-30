Konya’da acı kaza! Anne ve kızın ölümüne neden olmuştu: Meğer sürücü kırmızı ışıkta geçip…

112 KİLOMETRE HIZLA SÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Kazanın ardından başlatılan soruşturmada; bilirkişi raporuna göre Hasan Kalkan'ın, asli kusurlu, ölen anne ve kızının da kusurlarının bulunmadığı belirlendi. Hasan Kalkan'ın, 60 kilometre hız sınırı bulunan caddede 112 kilometre hıza ulaştığı, kaza öncesinde de kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edildi. Sürücü Hasan Kalkan'ın alkolsüz olduğu, uyuşturucu madde etkisinde olup olmadığı da alınan kan örneklerinin sonucunda belirlenecek.

Haber Girişi Buse Sever - Editör