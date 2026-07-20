Konya’da acı kaza! Kamyon fabrika duvarına saplandı: Ölü ve yaralılar var!

Kaza, akşam saatlerinde Afyonkarahisar-Akşehir kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar'dan Akşehir istikametine seyir halinde olan 43 BB 779 plakalı kamyonet, iddiaya göre aynı yönde ilerleyen M.K. yönetimindeki traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon, şarampole indikten sonra yol kenarında bulunan bir fabrikanın duvarı boyunca sürüklendi ve fabrikanın giriş kapısı bölümündeki duvara çarparak durabildi.